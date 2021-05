Μπλίνκεν για βομβαρδισμό κτιρίου: Καμία απόδειξη ότι στεγαζόνταν υπηρεσίες της Χαμάς

Δεν υπάρχει απόδειξη εκ μέρους του Ισραήλ ότι το κτίριο το οποίο βομβάρδισαν και ισοπέδωσαν στη Γάζα στέγαζε υπηρεσίες της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Μιλώντας από την Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε στους δημοσιογράφους ότι ζήτησε από το Ισραήλ να «δικαιολογήσει» την επίθεση στο πολυόροφο κτίριο που στέγαζε τα γραφεία διεθνών ΜΜΕ, ιδίως του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

BREAKING: U.S. Secretary of State Antony Blinken says he has not seen any Israeli evidence of Hamas operating in a Gaza office building that Israel destroyed in an airstrike. The building housed The Associated Press, broadcaster Al-Jazeera and other media. https://t.co/DhZAWf23ID

