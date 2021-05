ΗΠΑ: Το… γκαζωμένο τεστ ντράιβ του Προέδρου Μπάιντεν (βίντεο)

Επειδή και οι… πρόεδροι έχουν τις αδυναμίες τους, οι κάμερες των αμερικανικών καναλιών κατέγραψαν τον Τζο Μπάιντεν να δοκιμάζει ένα ηλεκτροκίνητο φορτηγάκι της Ford, πατώντας γκάζι που ξαφνιάζει.

Ο κ. Μπάιντεν εμφανίζεται μόνος του μπροστά σε φίλους και δημοσιογράφους, στο τιμόνι του ηλεκτρικού οχήματος, με ένα πλατύ χαμόγελο και σκούρα γυαλιά να λέει «αυτό το μαραφέτι είναι γρήγορο»!

Pres. Biden floors electric Ford truck in test drive as he pushes infrastructure plan: “This sucker’s quick.” https://t.co/E3MdlCaWWT pic.twitter.com/eKIzwvHfBw

— ABC News (@ABC) May 18, 2021