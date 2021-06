Εμβόλιο κορωνοϊού: Ποδοσφαιριστές της εθνικής Βελγίου έλαβαν την πρώτη δόση

Την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό έλαβαν μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Βελγίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Euro, στις 11 Ιουνίου.

«Θέλουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη ενάντια στην COVID19. Εμβολιαστείτε», αναφέρουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στις σελίδες τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παίκτες που είχαν αντισώματα δεν εμβολιάστηκαν.

We still want to win this battle against Covid-19. Get yourself vaccinated. 🦠

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021