Μαϊάμι: Τουλάχιστον ένας νεκρός από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Βίντεο

Δωδεκαώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε μερικώς νωρίς σήμερα το πρωί στη Φλόριντα, στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Αν και έως τώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θανάτους και τραυματισμούς από την κατάρρευση του κτιρίου στην πόλη Σερφσάιντ, στο βόρειο τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς, το ABC News μετέδωσε ότι οκτώ άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με το CBS τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Footage shows rescue of boy from rubble as rescue effort continues at scene of building collapse in Miamihttps://t.co/Ln6fu7vzQJ pic.twitter.com/SQKEpWfzhV

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 24, 2021