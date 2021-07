Νέα Υόρκη: Νεροποντή δημιουργεί… καταρράκτη σε σταθμό του μετρό (βίντεο)

Η δεύτερη βαρύτερη βροχόπτωση σε μήνα Ιούλιο στη Νέα Υόρκη τα τελευταία 80 περίπου χρόνια προκάλεσε την Πέμπτη πλημμύρες σε κατοικίες και δρόμους, αλλά και έναν… καταρράκτη στο Μπρονξ, στον σταθμό του μετρό.

Το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Έλσα από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ έφερε πολύ έντονη καλοκαιρινή βροχόπτωση και προκάλεσε σωρεία προβλημάτων στις μετακινήσεις στο Μεγάλο Μήλο.

Διαβάστε επίσης: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Νέα Υόρκη

Το δίκτυο του νεοϋορκέζικου μετρό επλήγη ιδιαιτέρως, με το κλιμακοστάσιο στον σταθμό του Μπρονξ να κλέβει τη δόξα του… Νιαγάρα. Το βίντεο αυτό μεταδόθηκε σε όλες τις ΗΠΑ από το εθνικό δίκτυο ABC.

RAIN CHECK: Floodwaters gush down subway station stairs in the Bronx. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/Z2enGUy3XW — ABC News (@ABC) July 9, 2021

Σε άλλο σταθμό, στην 157η Οδό, η προσέγγιση ήταν πρακτικά αδύνατη λόγω της πλημμύρας.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

Κεντρικές οδικές αρτηρίες υπέστησαν εκτεταμένες πλημμύρες, με την κυκλοφορίας να διακόπτεται για ώρες.

Το οδικό δίκτυο στη Νέα Υόρκη «γονάτισε» υπό το βάρος της βροχής.

This is the Major Deegan Expressway in NYC after a vicious downpour a short while ago. pic.twitter.com/cJVYGsiTAo — NYC Scanner (@NYScanner) July 8, 2021

Πηγή: ABC News