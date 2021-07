Συνδυασμός εμβολίων – Προειδοποίηση ΠΟΥ προς πολίτες: «Δεν πρέπει να αποφασίζουν μόνοι τους»

Συστάσεις προς τους πολίτες να μην αναμιγνύουν με δική τους πρωτοβουλία εμβόλια διαφορετικών εταιρειών απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), τονίζοντας ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τις αρχές δημόσιας υγείας.

Η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Σουμίγια Σβαμίναθαν, έκανε λόγο -κατά τη διάρκεια ενημέρωσης τη Δευτέρα- για «επικίνδυνη τάση», τονίζοντας πως θα προκληθεί «μια χαοτική κατάσταση στις χώρες εάν οι πολίτες αρχίσουν να αποφασίζουν πότε και ποιος θα πάρει μια δεύτερη, μια τρίτη και μια τέταρτη δόση» εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

«Τα άτομα δεν πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας μπορούν, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων» ανέφερε επιπλέον μέσω Twitter και πρόσθεσε: «Αναμένονται δεδομένα από μελέτες για τον συνδυασμό διαφορετικών εμβολίων – πρέπει να αξιολογηθεί η ανοσογονικότητα και η ασφάλεια».

Mixing and matching coronavirus vaccines could be a “dangerous trend” given the lack of data on its effects, @WHO has warned. pic.twitter.com/Eknp03devN

