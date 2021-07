ΗΠΑ: Μετεωρίτης και πάνω από το Τέξας (βίντεο)

Την ίδια ημέρα που μετεωρίτης έκανε… τη νύχτα μέρα στη Νορβηγία, άλλος μετεωρίτης καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες να λάμπει στον νυχτερινό ουρανό, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι σείστηκε το έδαφος.

Μια μεγάλη μπάλα φωτιάς εμφανίστηκε στον αέρα, περίπου 80 χιλιόμετρα πάνω από το Τέξας την Κυριακή, φωτίζοντας τον ουρανό του αμερικανικού Νότου.

FIREBALL IN THE SKY: Meteor spotted above Texas over the weekend, with some residents saying they could feel their homes shaking. pic.twitter.com/8Q9tzRosvW

— ABC News (@ABC) July 27, 2021