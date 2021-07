To Εver Given έπιασε λιμάνι, για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια στη διώρυγα του Σουέζ και πολύμηνες αντιπαραθέσεις με την αιγυπτιακή κυβέρνησης για το ύψος της καταβολής της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το πλοίο ιαπωνικών συμφερόντων έδεσε στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όταν επίσημα το δρομολόγιό του είχε αρχίσει στις 8 Μαρτίου για να διακοπεί στις 23 Μαρτίου στο στενό της διώρυγας του Σουέζ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 18.000 εμπορευματοκιβώτια και μήκους 1.300 ποδιών, το οποίο έμεινε κολλημένο στη διώρυγα του Σουέζ, εξαιτίας λάθους στον χειρισμό του, με αποτέλεσμα να αποκλείσει τη δίοδό της και από τις δύο πλευρές για μια εβδομάδα.

Για την αποκατάσταση του προβλήματος εργάσθηκαν πλήθος ειδικευμένων συνεργείων, ούτως ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργήσει συμφόρηση και στις δύο πλευρές του καναλιού με πλοία τα οποία ανέμεναν να διαπλεύσουν τη διώρυγα.

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου αξιώνε περί των 900 εκατ. δολαρίων αποζημίωση για τις οικονομικές ζημιές που προκλήθηκαν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μετά το επεισόδιο αυτό το Ever Given παρέμεινε δεμένο σε παράπλευρη όχθη της διώρυγας (από την οποία διακινείται το 13% του παγκοσμίου εμπορίου) έως ότου βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση. Μετά από μήνες και συμφωνιά κοντά στα 200 εκατ. ευρώ σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ever Given «άνοιξε τα πανιά του» στις 7 Ιουλίου για το λιμάνι του Ρότερνταμ στο οποίο αφίχθη σήμερα με τα εμπορεύματά του συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτά προϊόντα της ΙΚΕΑ, της Nike, της Tommy Hilfiger και της Calvin Klein (πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα ενδύματα βρίσκονται και καλοκαιρινά μαγιό τα οποία με τα δύο τρίτα του καλοκαιριού συμπληρωμένα θα μείνουν αδιάθετα).

