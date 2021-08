Τουρκία: Στους 27 οι νεκροί από τις πλημμύρες στον Πόντο

Αιφνίδιες πλημμύρες που σημειώθηκαν σε πόλεις στην τουρκική περιφέρεια του Ευξείνου Πόντου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους, ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην Τουρκία, στη δεύτερη φυσική καταστροφή που πλήττει τη γειτονική χώρα αυτόν τον μήνα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν χάος σε βόρειες επαρχίες την ώρα που οι αρχές ανακοίνωναν πως οι πυρκαγιές, που μαίνονταν επί δύο εβδομάδες σε νότιες παραλιακές περιοχές, τέθηκαν υπό έλεγχο.

Είκοσι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στην επαρχία της Κασταμονής και άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σινώπη, ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Οι έρευνες συνεχίζονται για έναν αγνοούμενο στην επαρχία Μπαρτίν.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που επλήγησαν, μερικοί με τη βοήθεια ελικοπτέρων και σκαφών, ανακοίνωσε η AFAD.

Προσωπικό της ακτοφυλακής καταρριχήθηκε από ελικόπτερα στις σκεπές κτιρίων για να διασώσει ανθρώπους που είχαν καταφύγει εκεί καθώς τα νερά είχαν κατακλύσει τους δρόμους.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα περίπου 330 χωριά να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πέντε γέφυρες κατέρρευσαν και πολλές άλλες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι, πρόσθεσε η AFAD.

Στο μεταξύ τον γύρο του κόσμου έκανε βίντεο με τη δημιουργία ανθρώπινης αλυσίδας κοντά στη Σινώπη για τη διάσωση ενός μικρού σκύλου που είχε παγιδευτεί στα νερά.

A group of friends off the coast of Sniop, Turkey, form a human chain to save a puppy from drowning amid heavy flooding.

Turkish authorities say the death toll from the severe floods and mudslides that struck the north of the country has risen to 11. https://t.co/MEMmr26HDx pic.twitter.com/gYpAxSBPyx

— ABC News (@ABC) August 12, 2021