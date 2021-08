Έγκριση εμβολίου της Pfizer: Περήφανος δηλώνει ο Άλμπερτ Μπουρλά

Λίγα λεπτά αφότου έγινε γνωστό ότι ο FDA έδωσε πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της Pfizer – Biontech, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά εξέφρασε την ικανοποίηση του μέσω tweet.

«Κάθε μέρα, ξυπνάω περήφανος για την ομάδα μας στην Pfizer. Περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε. Περήφανος για την διαφορά που πετυχαίνουμε. Και σήμερα είναι ιδιαιτέρως περήφανος», τόνισε.

Every day, I wake up proud of our team at @Pfizer.

Proud of the work we do.

Proud of the difference we are making.

And I am especially proud today.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) August 23, 2021