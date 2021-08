Αφγανιστάν: Τρία μωρά γεννήθηκαν εν μέσω των επιχειρήσεων εκκένωσης

Τρία μωρά γεννήθηκαν εν μέσω των επιχειρήσεων εκκένωσης του Αφγανιστάν, επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι αυτήν την εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε την Τρίτη ότι ένα από τα μωρά γεννήθηκε σε στρατιωτικό αεροσκάφος C-17, ενώ δύο ακόμη γεννήθηκαν σε νοσοκομείο της αεροπορικής βάσης Ramstein στη Γερμανία.

Όπως πρόσθεσε, τόσο τα μωρά, όσο και οι γονείς τους, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο κ. Κίρμπι δήλωσε άγνοια για το κατά πόσο κάποιο από τα μωρά θα λάβει αμερικανική ιθαγένεια.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης, οι στρατιωτικές βάσεις εκτός των ΗΠΑ δεν ανήκουν στη χώρα σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια νεογέννητων.

Κατά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το μωρό που γεννήθηκε σε αμερικανικό αεροσκάφος εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, δεν θεωρείται ότι έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ICYMI: The baby that was born in the cargo bay of a #C17 evacuating passengers from Afghanistan was named Reach, after the call sign of the aircraft (Reach 828). https://t.co/ULkt2w8dUF

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 25, 2021