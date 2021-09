AUKUS: Τι σηματοδοτεί η συμφωνία – Ο ρόλος των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων

Ως μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίζουν αναλυτές την τριμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας, γνωστή πλέον με τη συντομογραφία «AUKUS» από τα ακρωνύμια των τριών κρατών, όπως αναφέρει το BBC.

Βασικό άξονα της συμφωνίας, που αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στον παγκόσμιο στρατηγικό χάρτη και σηματοδοτεί – κατά όλες τις εκτιμήσεις – την απόπειρα της Ουάσιγκτον να ενισχύσει σε όλα τα επίπεδα τις συμμαχίες έναντι της Κίνας, αποτελεί η παράδοση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία.

Επιπλέον, αναλυτές συνδέουν το νέο σύμφωνο και με την πρόθεση των ΗΠΑ να μετατοπίσουν το στρατιωτικό και πολιτικό τους επίκεντρο, από τη Μέση Ανατολή προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, πάντοτε με βαρόμετρο τον αυξανόμενο ανταγωνισμό με το Πεκίνο. Συνεπώς, η κίνηση της Ουάσιγκτον δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται στρατηγικά και από την πρόσφατη αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν, κάτι που, άλλωστε, ο ίδιος ο Μπάιντεν είχε θέσει από το 2009 ως αντιπρόεδρος στη νέα τότε κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, όπως αναφέρει και ο αναλυτής Edward Luttwak, που είχε διατελέσει σύμβουλος του Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Αναφερόμενο ειδικότερα στα πυρηνικά υποβρύχια, το BBC αναφέρει ότι ίναι πολύ ταχύτερα και δυσκολότερο να εντοπιστούν από τα συμβατικά υποβρύχια. Μπορούν να παραμείνουν βυθισμένα επί μήνες, να πυροδοτούν πυραύλους σε μεγαλύτερες αποστάσεις και να μεταφέρουν και περισσότερους.

Η στάθμευσή τους στην Αυστραλία συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ και την επιρροή τους στην περιοχή, αναφέρουν αναλυτές.

Οι Αμερικανοί μοιράζονται την υποβρυχιακή τους τεχνολογία για πρώτη φορά μετά 50 χρόνια. Προηγουμένως είχε μοιραστεί την τεχνολογία της μόνο με τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Αυστραλία θα καταστεί μόλις η έβδομη χώρα στον κόσμο που θα διαθέτει πυρηνοκίνητα υποβρύχια, μετά τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ινδία και Ρωσία. Έχει πάντως επαναλάβει ότι δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

