Ο Μπάιντεν ξέχασε το όνομα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, φαίνεται ότι ξέχασε το όνομα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την τριμερή συμφωνία AUKUS.

Αφού του δίνει το λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο Μπάιντεν αναφέρεται στον Σκοτ Μόρρισον, τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας ως «ο φίλος εκεί κάτω».

Αυτή η κίνηση Μπάιντεν, που μάλλον ξέχασε στιγμιαίως το όνομα του Αυστραλού ηγέτη, προκάλεσε αίσθηση και έπαιξε στα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου, όπως στο BBC.

Δείτε το βίντεο

US President Joe Biden appeared to forget Prime Minister Scott Morrison’s name during this morning’s historic announcement of a new defence pact.

Biden said “I wanna thank that fella down under” after thanking UK Prime Minister Boris Johnson.https://t.co/a9AwdxnrYj#9News pic.twitter.com/0aULXfJJS2

— 9News Australia (@9NewsAUS) September 15, 2021