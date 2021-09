Ρωσία: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε πανεπιστήμιο στο Περμ της Σιβηρίας, στη Ρωσία σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Ρωσία: Νεκροί και τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία

Βάσει πληροφοριών του ίδιου μέσου, άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από τα πυρά, ενώ ο φερόμενος ως δράστης «εξουδετερώθηκε».

Σύμφωνα με το δίκτυο RBC, το οποίο επικαλείται πηγές κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Φοιτητές και καθηγητές παρέμειναν κλεισμένοι στις αίθουσες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οπτικό υλικό δείχνει ανθρώπους να πηδούν από παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

— RT (@RT_com) September 20, 2021