Γερμανία: To FDP συμφωνεί για τριμερείς συνομιλίες με SPD και Πράσινους

Οι Φιλελεύθεροι (FDP) της Γερμανίας συμφωνούν για τη διεξαγωγή τριμερών επίσημων συνομιλιών με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Πράσινους, με αντικείμενο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, δήλωσε η ηγεσία του κόμματος.

Ο επικεφαλής του FDP, Κρίστιαν Λίντνερ, δήλωσε ότι πρότεινε στον υποψήφιο καγκελάριο του SPD, Όλαφ Σολτς, τα τρία κόμματα να ξεκινήσουν τις συνομιλίες την Πέμπτη.

«Σε συντονισμό με τους Πράσινους, πρότεινα στον κ. Σολτς να συναντηθούμε αύριο για μια τριμερή συνάντηση και αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο κ. Λίντνερ στους δημοσιογράφους.

#BREAKING Germany’s Free Democrats (FDP) have agreed to hold formal, three-way talks with the Social Democrats (SPD) and Greens about forming a coalition government pic.twitter.com/HywwvMQNCb

Νωρίτερα, η ηγεσία των Πρασίνων έκανε γνωστό ότι το κόμμα επιθυμεί να ξεκινήσει επίσημες συνομιλίες με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Φιλελεύθερους (FDP) για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Ο συν-επικεφαλής του κόμματος, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ανέφερε ότι οι Πράσινοι στοχεύουν προς έναν συνασπισμό των τριών κομμάτων.

O ίδιος σημείωσε ότι οι συνομιλίες των τελευταίων ημερών με όλα τα κόμματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περισσότερα κοινά σημεία για έναν συνασπισμό «φανάρι».

BREAKING: Liberal FDP party says it is open to three-way talks with the center-left Social Democrats and Greens. Talks will likely start tomorrow. A key step towards a ‘traffic light’ coalition. It would be a first in German government history. 🚦#Sondierungen

— DW Politics (@dw_politics) October 6, 2021