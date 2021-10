Ερντογάν: Ανεπιθύμητα πρόσωπα οι 10 πρέσβεις που ζήτησαν αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά

Εντολή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να κηρυχθούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» (persona non grata) οι 10 πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά, έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά δήλωσή του.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τους πρεσβευτές την Τρίτη για μια «ανεύθυνη» -όπως τη χαρακτήρισε- δήλωσή τους, με την οποία ζητούσαν δίκαιη και ταχεία επίλυση της υπόθεσης του φιλάνθρωπου Οσμάν Καβαλά.

#BREAKING Necessary instructions given to foreign minister for declaring 10 ambassadors persona non grata (after statement on Kavala case), says President Erdogan

