Τουρκία: Σύροι πρόσφυγες απελαύνονται γιατί ανεβάζουν βίντεο όπου τρώνε μπανάνες

Η τελευταία εθνικιστική παράκρουση στην Τουρκία οδηγεί στην απέλαση Σύρων προσφύγων επειδή ανεβάζουν σε εφαρμογή στο Ίντερνετ βιντεάκια στα οποία καταναλώνουν μπανάνες την ώρα που οι Τούρκοι πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Τουλάχιστον 11 Σύροι έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν υποχρεωτική επιστροφή στην πατρίδα τους κατηγορούμενοι από τις τουρκικές αρχές ότι «προκαλούν μίσος» επειδή τρώνε μπανάνες «κατά τρόπο προκλητικό» σε βίντεο που αναρτούν στην εφαρμογή Tik Tok.

Σε ένα κλίμα αυξανόμενης εχθρότητας έναντι της τεράστιας παροικίας Σύρων προσφύγων στην Τουρκία (που αριθμεί περί τα 3,6 εκατομμύρια μέλη), εκφράζονται φόβοι για γενικευμένες αντιπαραθέσεις εκ μέρους των Τούρκων, που θεωρούν ότι οι Σύροι και οι Αφγανοί παίρνουν σημαντικό κομμάτι της όλο και συρρικνούμενης τουρκικής οικονομίας και απασχόλησης.

Όμως το θέμα με τα βίντεο κατανάλωσης μπανάνας έχει συγκεκριμένη σημασία για Τούρκους και Σύρους. Προέρχεται από μια δημόσια συζήτηση που κυκλοφόρησε ιδιαιτέρως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχνε Τούρκους και Σύρους να διαφωνούν για τη θέση των προσφύγων στην τουρκική κοινωνία. Εκεί εμφανίζεται ένας Τούρκος να λέει ότι βλέπει Σύρους να αγοράζουν πολλά κιλά μπανάνες, ενώ εκείνος δεν έχει χρήματα να τις αγοράσει.

It’s true the Syrian youths were insulted, provoked and that led them to make those viral banana eating videos.

Alright, but they’re in a country where they had applied for residency. Now all 11 are detained, facing deportation to Syria.

