Σιέρα Λεόνε: 91 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Τουλάχιστον 91 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη βυτιοφόρου που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, Φριτάουν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Έχουμε πάρα πολλές απώλειες, καμένα πτώματα. Είναι ένα τρομακτικό δυστύχημα», δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, Brima Bureh Sesay.

Ο δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο το μέγεθος της καταστροφής και πρόσθεσε ότι η αστυνομία και οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.

Ο πρόεδρος της χώρας, Τζούλιους Μαάντα Μπίο, απέστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό, τι μπορεί για να τις στηρίξει.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021