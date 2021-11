Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού στις Κάννες

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στις Κάννες και ο δράστης «εξουδετερώθηκε» από άλλα μέλη του αστυνομικού τμήματος στο οποίο ανήκει το θύμα, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράρ Νταρμανέν.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

