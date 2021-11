Το δώρο Αντετοκούνμπο στον Μπάιντεν (βίντεο)

Ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα παπούτσια, δώρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο με τους πρωταθλητές του NBA το 2021, Μιλγουόκι Μπακς.

«Σας έχουμε μία έκπληξη», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν ήξερα το νούμερό σας, αλλά σας πήραμε παπούτσια».

«Δεν νομίζω να μου κάνουν, δεν νομίζω να είναι αρκετά μεγάλα», αστειεύτηκε ο Μπάιντεν. «Θα με κάνετε ήρωα για τα παιδιά μου», πρόσθεσε.

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv

— President Biden (@POTUS) November 9, 2021