Μόναχο: Η πανδημία κρατά κλειστή τη χριστουγεννιάτικη αγορά

Η δημοφιλής χριστουγεννιάτικη αγορά του Μονάχου δεν θα λειτουργήσει φέτος, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Τις τελευταίες ημέρες, η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση της πανδημίας. Τόσο οι ειδικοί στον τομέα της Υγείας όσο και η απερχόμενη Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ έκρουσαν το «καμπανάκι» του κινδύνου.

«Συμπολίτες μου, ο αριθμός των νέων ημερήσιων μολύνσεων από κορωνοϊό είναι τώρα υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εντός της πανδημίας. Ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να νοσηλευθούν σε ΜΕΘ λόγω Covid, σημειώνει επίσης απότομη αύξηση. Και δυστυχώς, θρηνούμε και πάλι πολλούς θανάτους μέρα με τη μέρα», δήλωσε χθες Δευτέρα η κ. Μέρκελ.

Τα επίπεδα εμβολιασμού στη Γερμανία είναι χαμηλά συγκριτικά με άλλες χώρες. Μόλις λίγο παραπάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών Covid στα νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχουν αρκετές κλίνες ΜΕΘ.

German Chancellor Angela Merkel is calling for people to get vaccinated, as a dramatic rise in #coronavirus infections threatens to overwhelm intensive care units. pic.twitter.com/W6jnFV7Dv7

— DW Politics (@dw_politics) November 15, 2021