Τουρκία – ΗΑΕ: «Προς υπογραφή συμφωνιών» για την ενέργεια και την τεχνολογία

Η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα υπογράψουν συμφωνίες για επενδύσεις στην ενέργεια και την τεχνολογία καθώς και στους τομείς των θαλάσσιων λιμένων και των logistics, δήλωσε σήμερα Τούρκος αξιωματούχος, ενόψει συνομιλιών υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν στην Άγκυρα.

Visit of the crown prince of Abu Dhabi to Ankara marks the highest-level interaction between Turkey and the United Arab Emirates pic.twitter.com/bsX6G6sZAU

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 24, 2021