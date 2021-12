Βρετανία: Σε… εκδίκηση για την Ινδία αποδίδει την απόπειρα δολοφονίας της Ελισάβετ ο 19χρονος (βίντεο)

Σε… αποστολή εκδίκησης ισχυρίστηκε ότι ήταν ο 19χρονος ψυχοπαθής που επιχείρησε να εισβάλει στην εξοχική κατοικία της Βασίλισσας Ελισάβετ για να τη δολοφονήσει με βαλλίστρα ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Ο έφηβος με καταγωγή από το Σαουθάμπτον κατηγορείται με βάση τις προβλέψεις του νόμου περί ψυχικής υγείας αφού συνελήφθη όταν επιχείρησε να εισβάλει στο Κάστρο του Γουίνδσορ, τέθηκε υπό κράτηση αφού υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η σκανδαλοθηρική εφημερίδα The Sun του Λονδίνου κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να έχει αναρτήσει ο ίδιος ο 19χρονος και δηλώνει ότι θέλει να δολοφονήσει τη βασίλισσα.

Στο βίντεο που έστειλε σε φίλους του ο Jaswant Singh Chail, 24 λεπτά πριν την εισβολή του στο κάστρο τη νότια Αγγλία σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ζητεί συγγνώμη που θα σκότωνε την Ελισάβετ, αλλά λέει ότι επρόκειτο για επίθεση εκδίκησης.

This is Jaswant Singh Chail who was arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.

He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race https://t.co/FqyFp1Q8AW pic.twitter.com/Tkolt2NlvN

