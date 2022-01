Νόβακ Τζόκοβιτς: Παρών στη συνέντευξη Τύπου της οικογένειας του

Η θέση του Νόβακ Τζόκοβιτς για την περιπέτεια του στην Αυστραλία αναμένεται να ακουστεί το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), καθώς σύμφωνα με τον πατέρα του, Σρνταν Τζόκοβιτς, ο πρώτος στην διεθνή κατάταξη τενίστας αναμένεται να λάβει μέρος.

Σύμφωνα με το BBC, ο Σρνταν Τζόκοβιτς δήλωσε ότι ο γιος του θα εμφανιστεί μέσω βίντεο στη συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματίσει η οικογένεια.

Η οικογένεια του Νόλε θα μιλήσει στα Μέσα στις 15:00 ώρα Ελλάδας (μεσάνυχτα στην Αυστραλία).

Νωρίτερα, το CNN μετέδωσε την πληροφορία ότι ενδεχομένως η αυστραλιανή κυβέρνηση θα επιμείνει στην απέλαση του Τζόκοβιτς, παρά την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή το ομοσπονδιακό υπουργείο Μετανάστευσης μελετά την υπόθεση και αναμένεται σε λίγο η απόφαση.

Κατά το BBC, ο αστέρας του τένις παραμένει στο γραφείο των δικηγόρων του, αν και έχουν περάσει δύο ώρες από την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο ακυρώθηκε η ανάκληση της βίζας του. Υπάρχει μεγάλη παρουσία ασφάλειας και μέσων ενημέρωσης έξω από το κτίριο, αλλά ο Τζόκοβιτς δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της The Telegraph, Όλιβερ Μπράουν, υπάρχουν αναφορές για σημαντική αστυνομική παρουσία στο γραφείο των δικηγόρων του Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, καθώς και πληροφορίες πως η αυστραλιανή αστυνομία θα τον συλλάβει, προκειμένου να απελαθεί. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας έχει τέσσερις ώρες για να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του Σέρβου αθλητή.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic

Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022