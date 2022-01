Νόβακ Τζόκοβιτς: Γιατί οι Αυστραλοί ακύρωσαν ξανά τη βίζα – Ξεκινάει η εκδίκαση

Με διαδικασίες εξπρές συνεχίζεται το θρίλερ με τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, η οποία ακυρώθηκε εκ νέου με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης.

Η νομική ομάδα του 34χρονου Σέρβου άσκησε έφεση και η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και δη του δικαστή Άντονι Κέλι, ο οποίος είναι αυτός που είχε δικαιώσει προ ημερών τον νούμερο ένα τενίστα στην διεθνή κατάταξη. Εάν δεν γίνει αποδεκτή η έφεση, τότε ο Τζόκοβιτς θα απελαθεί από την Αυστραλία με συνοπτικές διαδικασίες. Το δικαστήριο μεταδίδει την ακρόαση από το κανάλι του στο YouTube.

Οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς ζήτησαν από το δικαστήριο να απαγορεύσει την απέλαση του Σέρβου τενίστα από την Αυστραλία.

Πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό The Age αναφέρουν ότι εάν τελικά η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη, θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή θα υπάρχει απόφαση και ο 34χρονος Σέρβος θα λάβει μέρος στο τουρνουά, εφόσον η απόφαση είναι ευνοϊκή για τον ίδιο.

Ο ελληνικής καταγωγής υπουργός Άλεξ Χόκ, σε δήλωση του, εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα:



«Σήμερα άσκησα την εξουσία μου σύμφωνα με το άρθρο 133Γ(3) του νόμου περί μετανάστευσης για να ακυρώσω τη βίζα που κατείχε ο κ. Νόβακ Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και καλής τάξης, στη βάση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή η απόφαση ακολούθησε εντολές του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού και Οικογενειακού Δικαστηρίου στις 10 Ιανουαρίου 2022, ακυρώνοντας μια προηγούμενη απόφαση ακύρωσης για λόγους διαδικαστικής δικαιοσύνης. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη και ο κ. Τζόκοβιτς. Η κυβέρνηση Μόρισον είναι σταθερά δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία».

#BREAKING The Government will cancel the visa of @DjokerNole says Immigration Minister @AlexHawkeMP #AusOpen #auspol pic.twitter.com/8kMpQ4bmLy

— Political Alert (@political_alert) January 14, 2022