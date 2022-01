ΕΜΑ: Ενστάσεις για τις πολλαπλές αναμνηστικές δόσεις – Ασφαλή τα εμβόλια mRNA κατά την εγκυμοσύνη

H χορήγηση πολλαπλών αναμνηστικών δόσεων ανά μικρά χρονικά διαστήματα δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και υπογραμμίζει την ανάγκη «μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχετικά με τους τύπους των εμβολίων που απαιτούνται για τη διαχείριση του κορωνοϊού».

Omicron & other variants: Global regulators agreed that the administration of multiple booster doses at short intervals would not be sustainable in the long term. #COVID19 #EMAPresser #ICMRA

«Οι επαναλαμβανόμενες ενισχυτικές δόσεις σε πολύ μικρά διαστήματα μπορούν να μειώσουν το επίπεδο των αντισωμάτων που ενεργοποιούνται με τον εμβολιασμό», τόνισε ο επικεφαλής γιατρός του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι, ενώ υπογράμμισε ότι οι ειδικοί δεν έχουν συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία αναφορικά με τη αναγκαιότητα της τέταρτης δόσης στον γενικό πληθυσμό.

Ο κ. Καβαλέρι σημείωσε επίσης πως στο μέλλον, τα εμβόλια θα μπορούσαν να προσφερθούν στην αρχή του χειμώνα, όπως γίνεται για τη γρίπη, καθώς αυτό θα αύξανε την απόκριση των αντισωμάτων, όταν τα χρειαζόμαστε περισσότερο.

In the future, if it turns out we need to re-vaccinate, #COVID19vaccines could be offered at the arrival of the cold season, as done for the flu. This would increase the antibody response when we most need it. #EMAPresser

