Ο Νιλ Γιανγκ παροτρύνει τους υπαλλήλους του Spotify να παραιτηθούν: «Βγείτε από εκεί πριν σας φάει την ψυχή»

Ο Νιλ Γιάνγκ ζήτησε από τους εργαζομένους της σουηδικής πλατφόρμας Spotify Technology SA να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και κάλεσε τον κόσμο να αποσύρει τα χρήματά του από τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, διαμαρτυρόμενος με τον τρόπο αυτό για την παραπληροφόρηση που διαδίδει το podcast του Τζο Ρόγκαν «The Joe Rogan Experience» που φιλοξενείται στο Spotify σχετικά με την Covid-19 και τα εμβόλια.

Σε ανάρτηση στον ιστότοπο Neil Young Archives, ο δημοφιλής τραγουδιστής – τραγουδοποιός επέκρινε τον διευθύνοντα σύμβουλο της streaming πλατφόρμας Ντάνιελ Εκ, λέγοντας ότι αυτός είναι το κύριο πρόβλημα, μετά τις επικρίσεις σε βάρος του αμερικανού ποντκάστερ Τζο Ρόγκαν, ο οποίος έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τις απόψεις του για την προστασία κατά της Covid-19 και τη χρήση ρατσιστικών, προσβλητικών εκφράσεων.

«Προς τους μουσικούς και δημιουργούς αυτού του κόσμου, λέω αυτό: Θα πρέπει να βρείτε ένα καλύτερο σπίτι από το Spotify για την τέχνη σας. Προς τους εργαζόμενους του Spotify, λέω ότι ο Ντάνιελ Εκ είναι το πρόβλημά σας – όχι ο Τζο Ρόγκαν. Ο Εκ κινεί τα νήματα. Βγείτε από εκεί μέσα πριν σας φάει την ψυχή. Οι στόχοι που δήλωσε ο Εκ αφορούν αριθμούς – όχι τέχνη, ούτε δημιουργικότητα. Στην εποχή της επικοινωνίας, η παραπληροφόρηση είναι το πρόβλημα. Απορρίψτε αυτούς που παραπληροφορούν», τονίζει ο μουσικός. Και επιπλέον, καλεί μουσικούς και καλλιτέχνες να μεταφέρουν αλλού τις παραγωγές τους.

Πέρα όμως από το Spotify, ο Γιάνγκ αναφέρθηκε και στις πολυεθνικές τράπεζες JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp και Wells Fargo & Co καλώντας τον κόσμο να πάρει τα χρήματά του από εκεί, καθώς όπως λέει «προκαλούν ζημιά» καθώς χρηματοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Γιανγκ απέσυρε το περιεχόμενό του από την πλατφόρμα streaming τον περασμένο μήνα, καθώς δεν ήθελε η μουσική του να παίζει στην ίδια πλατφόρμα με το podcast του Ρόγκαν, για το οποίο ο Γιάνγκ τόνισε ότι περιέχει παραπλανητικές πληροφορίες για τα εμβόλια. Τότε, είχε δηλώσει πως «οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν από τι κερδίζουν, όπως κι εγώ μπορώ να επιλέξω να μην υποστηρίζει η μουσική μου μια πλατφόρμα που διαδίδει επιβλαβείς πληροφορίες. Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος που είμαι αλληλέγγυος με τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής του υγειονομικού συστήματος των οποίων οι ζωές κινδυνεύουν κάθε μέρα για να βοηθήσουν άλλους».

Σημαντικοί καλλιτέχνες, όπως η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Τζόνι Μίτσελ, ο κιθαρίστας Νιλς Λόφγκρεν και η αμερικανίδα καθηγήτρια και συγγραφέας Μπρενέ Μπράουν ακολούθησαν το παράδειγμά του.

Όσο για τον Ρόγκαν, ζήτησε συγγνώμη τόσο για τις ρατσιστικές προσβλητικές εκφράσεις όσο και για τη διένεξη σχετικά με τον εμβολιασμό. Τα σχόλια του Γιάνγκ δημοσιοποιήθηκαν μία ημέρα αφού ο Εκ είπε στο προσωπικό του πως, μολονότι καταδικάζει τις προσβλητικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Ρόγκαν, η εταιρεία δεν θα τον φιμώσει.

Η αξία της πλατφόρμας στην αγορά μειώθηκε πάνω από 2 δισεκ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω της κατακραυγής για την παραπληροφόρηση σχετικά με την Covid.

Με πληροφορίες από το Variety, το ΑΠΕ-ΜΠΕ

