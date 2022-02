Συνάντηση Τρας – Λαβρόφ: Τα παγερά βλέμματα και η βιαστική αποχώρηση του Ρώσου ΥΠΕΞ (βίντεο)

Σε παγερό κλίμα διεξήχθη η χθεσινή συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας, κάτι που κατέδειξε το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών σε ό,τι αφορά την ουκρανική κρίση.

Ειδικότερα, ο Λαβρόφ κατηγόρησε την Τρας ότι αρνείται να ακούσει, αναφέροντας μάλιστα ότι αισθανόταν σαν να βρίσκεται σε συζήτηση κωφαλάλων.

🇷🇺Lavrov: “I cannot say that we have any points of contact here.”

🇬🇧Truss: “If Russia is serious about diplomacy, they need to move those troops.”

The latest on diplomacy concerning Ukraine https://t.co/gcsOt7KkZ5 pic.twitter.com/0z7qjQbL2r

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 10, 2022