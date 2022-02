Πρόεδρος Ουκρανίας Ζελένσκι: Μας λένε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί την Τετάρτη

«Μέρα ενότητας» κήρυξε την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας σε διάγγελμά του ότι «μας λένε πως εκείνη θα είναι η μέρα της ρωσικής επίθεσης».

«Μας είπαν ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η μέρα της επίθεσης. Εμείς θα την μετατρέψουμε σε μέρα ενότητας» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του, καλώντας τους Ουκρανούς να υψώσουν την ουκρανική σημαία.

Όπως τόνισε ο κ. Ζελένσκι, την Τετάρτη «θα υψώσουμε σημαίες, θα βάλουμε μπλε και κίτρινες κορδέλες και θα δείξουμε στον κόσμο την ενότητά μας».

(12:59 PM ET) UKRAINE’S PRESIDENT ZELENSKY ON FACEBOOK: WE ARE TOLD THAT FEBRUARY 16 WILL BE THE DAY OF ATTACK. WE WILL MAKE IT A DAY OF UNITY. https://t.co/HkhpPnIkj8 — Breaking.Live (@BreakingLive_) February 14, 2022

Λίγο νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι προέτρεψε αξιωματούχους, πολιτικούς και επιχειρηματίες που πρόσφατα έφυγαν από την Ουκρανία να επιστρέψουν στη χώρα μέσα σε 24 ώρες.

«Είναι καθήκον σας, σε μια τέτοια κατάσταση, να είστε μαζί μας, με τον ουκρανικό λαό. Προτείνω να επιστρέψετε στην πατρίδα σας μέσα σε 24 ώρες και να σταθείτε στο πλευρό του ουκρανικού στρατού, της διπλωματίας και του λαού μας», τόνισε.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ορισμένοι βουλευτές και επιχειρηματίες έφυγαν από τη χώρα το Σαββατοκύριακο, αφού οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες χώρες συνέστησαν στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν επειγόντως την Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν στο μεταξύ το προσωπικό που είχε απομείνει στην πρεσβεία τους στην Ουκρανία από το Κίεβο στο Λβιβ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, επικαλούμενος τη «δραματική επιτάχυνση της συσσώρευσης ρωσικών δυνάμεων».

#BREAKING Ukraine leader declares Wednesday ‘unity day’ in face of feared invasion by Russia pic.twitter.com/f97dMtc1nH — AFP News Agency (@AFP) February 14, 2022

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ είχαν δώσει εντολή προς το αμερικανικό προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ουκρανία, το οποίο δεν σχετίζεται με επείγουσες υπηρεσίες, να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Παρά τη μείωση του διπλωματικού προσωπικού, ο πυρήνας των εργαζομένων στην πρεσβεία, οι αφοσιωμένοι Ουκρανοί συνάδελφοι μας και το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις διπλωματικές και βοηθητικές προσπάθειες με στόχο τη στήριξη της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022

Πεντάγωνο: Η ρωσική στρατιωτική δύναμη ενισχύθηκε περαιτέρω

Η Ρωσία ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατιωτική της δύναμη στα σύνορα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, παρά την ανακοίνωση της Μόσχας για το τέλος ορισμένων στρατιωτικών γυμνασίων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει άφθονες δυνατότητες στη διάθεσή του», είπε ο κ. Κίρμπι στο CNN.

