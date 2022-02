Ουκρανικό: Τι συμβολίζει το μυστηριώδες «Ζ» στα ρωσικά άρματα μάχης (βίντεο)

Απορίες έχει προκαλέσει στη Δύση το ευδιάκριτο κεφαλαίο Ζ που έχε βαφεί με λευκή μπογιά στα άρματα του ρωσικού στρατού πριν και κατά την είσοδό τους στις ελεγχόμενες από Ρωσόφωνους περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Οι θεωρίες για το Ζ που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα οχήματα του στρατού εισβολής ποικίλουν από μια απλή κωδική σήμανση για να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ των αντίπαλων τεθωρακισμένων, έως μια μακάβρια προσέγγιση περί… δρόμου χωρίς επιστροφή.

Επισημαίνεται ότι το γράμμα Ζ δεν υπάρχει στο κυριλλικό αλφάβητο των Σλάβων, και ο φθόγγος αυτός γράφεται με το 3 στα ρωσικά.

Μια πιθανή ερμηνεία που δίδεται από Δυτικούς παρατηρητές είναι ότι το Ζ στα ρωσικά άρματα έχει σκοπό να ξεχωρίσει όσα έχουν προορισμό το ουκρανικό μέτωπο και για να διακρίνονται από εκείνα των Ουκρανών, που είναι παρόμοια. «Είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε επιθετική δύναμη να διακρίνεται καθαρά, ιδίως από ψηλά, δεδομένου ότι στον αέρα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν πλήρη έλεγχο», ανέφερε στρατιωτική πηγή από το Κίεβο στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

έχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι ενώ τις περισσότερες φορές το Ζ είναι μέσα σε τετράγωνο, υπάρχουν περιπτώσεις που το γράμμα είναι σε τρίγωνο, κύκλο, ή χωρίς κανένα πλαίσιο, πράγμα που εκτιμάται ότι αφορά σε οχήματα σε διαφορετική αποστολή κατά περίπτωση.

Άλλη θεωρία φτάνει στο σημείο να πει ότι επειδή το Ζ είναι το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, αφορά στο ότι πρόκειται για το… σημείο χωρίς επιστροφή, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για το αρχικό του επωνύμου του Ρώσου υπερεθνικιστή ηγέτη Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι, και άλλοι για… το σημάδι του Ζορό.

Η πιο λογική εξήγηση πάντως είναι ότι το Ζ αποτελεί των κωδικό της επιχείρησης της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, με τον βρετανικό Τύπο να αποκαλεί την ημέρα εισβολής Z-Day, κατά το D-Day, δηλαδή την ημέρα της περίφημης Απόβασης στη Νορμανδία των Συμμάχων το 1944, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

This video uploaded 2 hours ago shows a convoy all ‘Z’ed up. The video is from the Belgorod region of Russia, per video author. pic.twitter.com/Kv3RlsdMUE

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) February 22, 2022