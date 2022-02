Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Πολιτικοί, στρατιωτικοί, ολιγάρχες και αυτονομιστές στο στόχαστρο

Η ΕΕ ενέκρινε σήμερα το πρώτο – μετά την κλιμάκωση της έντασης – πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ως απάντηση στη ρωσική αναγνώριση της «ανεξαρτησίας» των ουκρανικών περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και την εκεί αποστολή ρωσικών στρατευμάτων, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση που έδωσε το απόγευμα στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζ. Μπορέλ.

«Τέτοιες αποφάσεις είναι παράνομες και απαράδεκτες. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας και κλιμακώνουν περαιτέρω την κρίση», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Μπορέλ, αναφερόμενος στις τελευταίες αποφάσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά το διάγγελμα του Ρώσου ηγέτη στις 21 Φεβρουαρίου.

Russia’s actions against Ukraine are illegal & unacceptable, violate international law, Ukraine’s territorial integrity & sovereignty, Russia’s own international commitments & further escalate the crisis.

Today, the EU responds with a package of measures. https://t.co/PGEze9OBu1

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 23, 2022