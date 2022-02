Υπό ασφυκτική πίεση το Κίεβο: Εκρηξη στο κέντρο της πόλης, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν αεροδρόμιο

Εντείνονται οι ενδείξεις ότι το Κίεβο γίνεται αυτή την ώρα στόχος ρωσικής επίθεσης, η ένταση και το εύρος της οποίας θα φανεί τις επόμενες ώρες.

Το BBC μεταδίδει: «Είναι ξεκάθαρο ότι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την αεροπορική βάση Αντόνοφ, περίπου 15 έως 20 μίλια έξω από το Κίεβο, από νωρίς το πρωί. Το CNN μεταδίδει live από την περιοχή με τα αλεξίπτωτα να είναι διακριτά στην περίμετρο. Η Ουκρανική εθνοφρουρά λέει ότι έχει εξαπολύσει αντεπίθεση. Οπως είχαν προβλέψει οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, η επίθεση εκτυλίχθηκε γρήγορα, ίσως πιο γρήγορα από όσο ανεμένετο. Εχοντας στήσει μια βάση επιχείρησης, αυτό που ίσως αναμένεται πλέον είναι η προέλαση των ρωσικών τεθωρακισμένων ή η χρήση της βάσης για επιθέσεις στο Κίεβο».

Επίσης διαδοχικά τηλεγραφήματα του Reuters σημειώνουν ότι:

1. Ρωσικά ελικόπτερα επιτίθενται στο GOSTOMEL, στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

2. Εκρηξη ακούστηκε στο κέντρο του Κιέβου.

Επίσης την αεροπορική επίθεση στα προάστια του Κιέβου επιβεβαιώνουν οι βρεανικές υπηρεσίες σε νεότερη ενημέρωση:

