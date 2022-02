Live: Εισβολή στην Ουκρανία διέταξε ο Πούτιν – Όλες οι εξελίξεις

«Είμαι τρομοκρατημένος από τα φρικτά γεγονότα στην Ουκρανία και μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα.

Ο Πρόεδρος Πούτιν επέλεξε έναν δρόμο αιματοχυσίας και καταστροφής εξαπολύοντας αυτήν την απρόκλητη επίθεση στην Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα απαντήσουν αποφασιστικά».

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.