Πόλεμος στην Ουκρανία: «Στο Κίεβο οι ρωσικές δυνάμεις», λέει το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν πλέον στο Κίεβο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το ουκρανικό ΥΠΑΜ αναφέρει πως «ο εχθρός» βρίσκεται στο προάστιο του Όμπολον και παροτρύνει τους πολίτες να φτιάξουν βόμβες μολότοβ για να αντεπιτεθούν, ενώ παράλληλα τους συστήνει να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

«Ειρηνικοί κάτοικοι να είστε προσεκτικοί. Μην βγείτε από τα σπίτια σας», καταλήγει το μήνυμα στο Twitter.

An armed #Russia‘s vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022