Live: Πόλεμος στην Ουκρανία – Δεύτερη ημέρα της ρωσικής εισβολής

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι σφοδρές μάχες διεξάγονταν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Σούμι, στα βορειοανατολικά της χώρας. Στο μεταξύ, η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης της Ουκρανίας ανέφερε ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια στις 4.25 π.μ. τοπική ώρα.

Authorities said intense fighting was under way on Friday morning in the city of Sumy in the country's northeast. Meanwhile, Ukraine's border guard service said that a border post in the southeastern Zaporizhzhia region had been hit by a missile strike at 4.25 am local time.