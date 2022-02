Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ΕΕ σχεδιάζει να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία των Πούτιν και Λαβρόφ

Η ΕΕ σχεδιάζει να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων που βρίσκεται στο τραπέζι των «27», σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σχεδιάζουν να εγκρίνουν νέο πακέτο κυρώσεων σήμερα το απόγευμα, μαζί με μια σειρά μέτρων κατά των ρωσικών τραπεζών και βιομηχανίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, δεν θα απαγορευθούν οι μετακινήσεις, εντός ευρωπαϊκού εδάφους, σε Πούτιν και Λαβρόφ, με την ΕΕ να επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο.

Το θέμα συζητήθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες χθες το βράδυ, με πολλούς από αυτούς να τάσσονται υπέρ αυτής της πρότασης.

«Κινούμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε», δήλωσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα στοχεύσουν «πολλούς ακόμη» ολιγάρχες. Σε ερώτηση αν οι εισαγωγές άνθρακα που κάνει η περιοχή του Ντονμπάς από την Πολωνία θα σταματήσουν, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το θέμα ετέθη από τις βαλτικές χώρες κατά τις συνομιλίες των 27 χθες.

