Πόλεμος στην Ουκρανία – Τουσκ: «Ντροπή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εμπόδισαν σκληρότερες κυρώσεις»

Επίθεση κατά ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες «ντροπιάστηκαν», αρνούμενες να επιβάλουν τις σκληρότερες δυνατές κυρώσεις στη Ρωσία, ακόμη και όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν βομβάρδιζε το Κίεβο, εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Η «έκρηξη» του Τουσκ αποκάλυψε έναν βαθύ διχασμό στον πυρήνα της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια μίας από τις πιο σκοτεινές στιγμές για την Γηραιά Ήπειρο από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Σε αυτόν τον πόλεμο όλα είναι αληθινά: η τρέλα και η σκληρότητα του Πούτιν, τα θύματα της Ουκρανίας, οι βόμβες που πέφτουν στο Κίεβο», έγραψε ο Τουσκ στο Twitter. «Μόνο οι κυρώσεις σας είναι ψεύτικες [sic]. Αυτές οι κυβερνήσεις της ΕΕ που εμπόδισαν τις σκληρές αποφάσεις (δηλαδή η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία) έχουν ντροπιαστεί».

In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 25, 2022