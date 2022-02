Οι Anonymous κήρυξαν «κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία

Οι Anonymous, μια ομάδα χάκερ, κήρυξαν κυβερνοπόλεμο στη Ρωσία, με αφορμή την εισβολή ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η δήλωση, μέσω Twitter, έγινε καθώς αρκετοί ιστότοποι της ρωσικής κυβέρνησης, όπως του Κρεμλίνου και της Δούμας, καθώς και ο κρατικός ειδησεογραφικός ιστότοπος RT (πρώην Russia Today), «χτυπήθηκαν» από τις λεγόμενες επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης» (DDoS).

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022