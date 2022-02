Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Αμερικανοί «οπαδοί» του Πούτιν

Παρά τη διεθνή κατακραυγή και το παγκόσμιο κύμα επικρίσεων, η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία έχει και «οπαδούς».

Κάποιοι από αυτούς τυχαίνει, δε, να είναι και Αμερικανοί. Kαι μάλιστα όχι «απλοί» ή «αφανείς» Αμερικανοί, αλλά προβεβλημένοι τηλεπαρουσιαστές του αμερικανικού συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News και διάσημοι φίλοι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως το Fox News είχε πρωταγωνιστήσει και στην εκστρατεία προώθησης – υπεράσπισης του πρώην προέδρου Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν είναι δημοκρατία. Δεν υπήρξε ποτέ δημοκρατία στην ιστορία της, ούτε είναι τώρα. Είναι ένα κράτος-μαριονέτα (client state) στα χέρια της κυβέρνησης Μπάιντεν» οι αξιωματούχοι της οποίας (σ.σ. της κυβέρνησης Μπάιντεν) «προωθούν τον πόλεμο…»

Όχι, η παραπάνω δήλωση δεν ανήκει σε κάποιον Ρώσο αξιωματούχο αλλά στον 52χρονο Αμερικανό τηλεπαρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον.

Ο Τάκερ Κάρλσον έχει κατ’ επανάληψη το τελευταίο διάστημα, κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών εκπομπών του, υπερασπιστεί προσωπικά τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

On Sunday, Russian state TV translated this Tucker Carlson rant: “They’re promoting war, not to maintain the democracy that is Ukraine. Ukraine is not a democracy. It has never been a democracy in its history and it’s not now. It is a client state of the Biden administration.” pic.twitter.com/36fziEks90

— Robert Mackey (@RobertMackey) February 24, 2022