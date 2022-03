Ουκρανία τώρα: Ο χάρτης των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς καταγράφονται σφοδροί βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη, ενώ αναφέρθηκε πρόσφατα και η χρήση θερμοβαρικών όπλων.

Νωρίτερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας παρουσίασε νέο χάρτη που δείχνει τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Βρετανών, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν, μεταξύ άλλων, στα περίχωρα του Κιέβου, στην Οδδησό, την Χερσώνα, το Ντνίπρο, τη Μαριούπολη, τη Μελιτόπολη, την Πολτάβα, το Μικολάιβ, το Σούμι και τη Ζαπορίζια.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 March 2022

