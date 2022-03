Πόλεμος στην Ουκρανία: Πύραυλος χτύπησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαγκλαντές – Ένας νεκρός (βίντεο)

Πύραυλος έπληξε ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαγκλαντές που βρισκόταν στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Μπαγκλαντεσιανός μέλος του πληρώματος, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Το φορτηγό πλοίο Banglar Samriddhi, είχε 29 μέλη πληρώματος, όλοι τους Μπαγκλαντεσιανοί. Επλήγη την ώρα που βρισκόταν στο λιμάνι Όλβια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, εξήγησε ο αξιωματούχος.

BSC ship Banglar Samriddhi is on fire after being hit by some sort of rocket or missile. One engineer was killed. Ukrainians blame Russia and vis a vis. Russians are operating in the area, while Ukrainian Navy might have limited presence too (unconfirmed). #UkraineWar #Bangladesh pic.twitter.com/EaSslfsXYF

— The Bangladesh Defence Analyst 🇧🇩 Defseca.com (@DefsecaBD) March 3, 2022