Λευκορωσία: Σε εξέλιξη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στην περιοχή Μπρεστ της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό προεδρικό σύμβουλο Μικαίλο Ποντόλιακ, τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Άμεση κατάπαυση του πυρός

2. Ανακωχή

3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022