Ζελένσκι: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος τώρα θα πολεμούσα»

Έναν μικρό διάλογο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέφερε με ανάρτησή του στο Twitter, o απεσταλμένος της Bild στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Paul Ronzheimer, που καθόταν δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο Ζελένσκι φαινόταν κουρασμένος, αλλά και αποφασισμένος.

«”Όλοι θέλουμε να ζήσουμε”, μου είπε ο Ζελένσκι όταν τον ρώτησα αν φοβάται μήπως σκοτωθεί. “Αν δεν ήμουν πρόεδρος θα πολεμούσα”, πρόσθεσε».

