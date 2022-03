Σεργκέι Στακόφσκι: Ο τενίστας που επέστρεψε στην πατρίδα του για να πολεμήσει

«Αγαπώ πάρα πολύ την οικογένειά μου και καταλαβαίνουν τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι εδώ. Γιατί η χώρα που αγαπώ, θέλω να συνεχίσει να υπάρχει στον χάρτη», δήλωσε στο CNN ο 36χρονος Ουκρανός τενίστας, Σεργκέι Στακόφσκι, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων.

«Γεννήθηκα εδώ, οι παππούδες μου είναι θαμμένοι εδώ. Και θα ήθελα να έχω μια ιστορία να πω στα παιδιά μου. Εάν έμενα σπίτι και η Ουκρανία έπεφτε, τότε δεν θα υπήρχε Ουκρανία, ούτε καν στα βιβλία της ιστορίας… Τα ψέματα του Βλαντίμιρ Πούτιν θα μετατρέπονταν σε βιβλία ιστορίας. Η σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας θα ήταν ανύπαρκτη», τόνισε ο 36χρονος, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο CNN φορώντας στρατιωτική ενδυμασία.

“I love them very much and they understand the reasons why I’m here. Because the country which I love … I would like it to still be on the map.”

Former tennis pro Sergiy Stakhovsky explains why he left his family to return home to Ukraine and join the fight against Russia. pic.twitter.com/W4BgqH2gun

