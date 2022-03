Χαμός στα καταστήματα ΙΚΕΑ της Ρωσίας – Κλείνουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία (εικόνες)

Αλαλούμ επικράτησε χθες Πέμπτη σε καταστήματα ΙΚΕΑ στη Ρωσία έπειτα από τη ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα κλείσει τα καταστήματα που διαθέτει στη χώρα.

Έτσι χθες, τελευταία ημέρα που θα παρέμεναν ανοιχτά, Ρώσοι καταναλωτές έσπευσαν στα καταστήματα της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, της Σιβηρίας και αλλού, προκειμένου να προμηθευτούν τα προϊόντα που τους ήταν απαραίτητα πριν τα μαγαζιά βάλουν λουκέτο.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία που δείχνουν τεράστιες ουρές πελατών να γεμίζουν τα ρωσικά καταστήματα.

Σε ένα tweet, ο Ολεξάντερ Σκέρμπα, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Αυστρία, μοιράστηκε ένα βίντεο από ένα ρωσικό κατάστημα IKEA με μια λεζάντα που έγραφε: «Οι Ρώσοι προμηθεύονται εμπορεύματα IKEA. Η τελευταία ευκαιρία πριν φύγει η IKEA».

Russians stocking up on IKEA merchandise. The last chance before IKEA leaves. #StandWithUkraine️ #VisaMastercardleaveRussia pic.twitter.com/4mxeFsxAe6

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 3, 2022