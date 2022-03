Πόλεμος στην Ουκρανία: Η G7 θα επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Την πρόθεσή τους να επιβάλουν «νέες σκληρές κυρώσεις» κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή οι χώρες της G7 και δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν την «εκστρατεία παραπληροφόρησης» της Ρωσίας.

«Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε νέες σκληρές κυρώσεις ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 σε κοινή ανακοίνωση.

Καταδίκασαν επίσης την παραπληροφόρηση «της ρωσικής κυβέρνησης και των ΜΜΕ που συνδέονται με αυτήν» των οποίων «η συνεχής ροή κατασκευασμένων ισχυρισμών θέτει σε κίνδυνο επιπλέον ζωές». «Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας».

Η G7, της οποίας προεδρεύει φέτος η Γερμανία, «χαιρετίζει» επίσης την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου για τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων», «ένα σημαντικό πρώτο βήμα». «Αυτή πρέπει να εφαρμοστεί αξιόπιστα και γρήγορα», προτρέπουν.

