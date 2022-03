Πόλεμος στην Ουκρανία – Πούτιν: Όλα οδεύουν βάσει σχεδίου – Οι κυρώσεις μοιάζουν με κήρυξη πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι όλα οδεύουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία μπορεί να πάψει να υφίσταται ως κράτος εάν οι ηγέτες της συνεχίζουν να αντιστέκονται στην εισβολή. «Αν συμβεί, θα φταίει η Ουκρανική ηγεσία», είπε.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία μοιάζουν με κήρυξη πολέμου στη Ρωσία και υπερασπίστηκε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Μόσχα πρέπει να υπερασπιστεί τους Ρωσόφωνους στην ανατολική Ουκρανία καθώς και τα δικά της συμφέροντα.

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, έναν ισχυρισμό του Κιέβου που το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει. «Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

«Αποθήκες με όπλα και πυρομαχικά, αεροπορία, συστήματα αεράμυνας — χρειάζεται χρόνος για να καταστραφούν συστήματα αεράμυνας», είπε ο Ρώσος ηγέτης. «Αυτό το έργο πρακτικά έχει γίνει – γι’ αυτό υπάρχουν απαιτήσεις για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Η υλοποίηση αυτής της απαίτησης θα έφερνε καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογράμμισε.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιστάθηκαν στις εκκλήσεις για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ανησυχώντας ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο πόλεμο.

Μιλώντας σε γυναίκες αεροσυνοδούς, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να «αποστρατικοποιηθεί», να «αποναζιστικοποιηθεί» και να έχει ουδέτερο καθεστώς. Πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία. Τόνισε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να αντέξει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα, σημειώνοντας παράλληλα, ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είχαν γίνει σαφείς στους Ουκρανούς. «Οι προτάσεις μας βρίσκονται στο τραπέζι με την ομάδα των διαπραγματευτών από το Κίεβο», είπε. «Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθούν θετικά σε αυτό».

Συνέχισε λέγοντας ότι η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών για την επίλυση πιθανών ζητημάτων που συνδέονται με τις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, η κρατική αεροπορική αρχή της Ρωσίας συνέστησε στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες με ξένο μισθωμένο αεροσκάφος να αναστείλουν τις πτήσεις επιβατών και φορτίου από τη Ρωσία στο εξωτερικό, από τις 6 Μαρτίου και από ξένες χώρες προς τη Ρωσία από τις 8 Μαρτίου, για να αποφευχθεί η πιθανή κατάσχεσή τους.

