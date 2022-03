FT: Σχέδια ΗΠΑ – Πολωνίας για προμήθεια μαχητικών στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ εργάζονται από κοινού με την Πολωνία επί μίας συμφωνίας που προβλέπει την παροχή στην Ουκρανία πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η συμφωνία, κατά το δημοσίευμα, προβλέπει να παραλάβει η Ουκρανία πολεμικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής από την Πολωνία και εκείνη με τη σειρά της να λάβει F-16 από τις ΗΠΑ.

