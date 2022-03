Δουβλίνο: Φορτηγό έπεσε στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας (βίντεο)

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όταν ένα μεγάλο φορτηγό έπεσε στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας. Η ιρλανδική αστυνομία είπε ότι το φορτηγό χτύπησε τις πύλες της πρεσβείας στην οδό Όργουελ στο νότιο Δουβλίνο.

Η πρεσβεία έχει γίνει πεδίο διαμαρτυριών τις τελευταίες ημέρες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

— RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022