Live: Πόλεμος στην Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις από τη 12η ημέρα της ρωσικής εισβολής

Σύμφωνα με το BBC, υπήρξαν αναφορές για νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μικολάιβ, στον νότο της Ουκρανίας.

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3